POL-OG: Bühl - Fahrzeugbrand

Kehl (ots) - Nach dem schweren Unfall am Montagabend auf der B28, ist der verunfallte Jugendliche am Donnerstag im Krankenhaus an den Folgen seiner schweren Verletzungen verstorben. /rs Ursprüngliche Meldung vom 01.10.2024, 09:43 Uhr Kehl - Schwer verletzt Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der B28, Höhe Ortseingang Kehl Ost, wurde ein Jugendlicher schwer verletzt. Der Tretrollerfahrer soll kurz nach 20 Uhr an ...

