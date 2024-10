Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Rasante Verfolgungsfahrt

Offenburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde einem Ford-Fahrer eine Kontrolle durch Beamte des Polizeireviers Offenburg zum Verhängnis. Der 36-Jährige missachtete in der Kinzigstraße kurz nach 2 Uhr jegliche Anhaltesignale des Streifenwagens und setzte seine Fahrt beharrlich fort. Als den Polizisten schließlich "In der Jeuch" die Möglichkeit zur Kontrolle geboten wurde und diese aussteigen wollten, fuhr der Flüchtende erneut mit quietschenden Reifen davon. Nach aktuellen Erkenntnissen verunfallte das Fahrzeug des Mannes schließlich in der Schutterwälder Straße im Bereich eines Kreisverkehrs. Davon unbeirrt, versuchte der 36-Jährige noch zu Fuß zu flüchten. Er konnte jedoch durch die verfolgenden Beamten festgenommen werden und leistete hierbei Widerstand. Bei einem Atemalkoholtest konnte anschließend ein Wert von mehr als 0,6 Promille festgestellt werden. Während sein Führerschein einbehalten wurde, erwarten den Ford-Fahrer nun auch mehrere Strafverfahren.

/na

