Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen gesucht - Körperverletzung mit Pfefferspray

Gelsenkirchen (ots)

Nach einer gefährlichen Körperverletzung mittels Pfefferspray am Sonntag, 5. Januar 2025, in Rotthausen sucht die Polizei Gelsenkirchen nach Zeugen sowie weiteren Hinweisen zu den vier Tatverdächtigen.

Ein 35-jähriger Gelsenkirchener saß gegen 19 Uhr in seinem geparkten Fahrzeug an der Memeler Straße, als vier Unbekannte an sein Auto herantraten, ihn unter einem Vorwand in ein Gespräch verwickelten und den Gelsenkirchener aus seinem Auto holten. Unvermittelt sprühte ihm einer der Tatverdächtigen mit einem Pfefferspray ins Gesicht. Der 35-Jährige verletzte sich durch den Angriff leicht. Die vier Gesuchten flüchteten nach der Körperverletzung von der Örtlichkeiten und stiegen in einen Bus.

Die Unbekannten waren alle männlich und zwischen 15 und 18 Jahre alt. Alle vier trugen dunkle Kleidung. Der junge Mann, der das Pfefferspray benutzte, hat mandelförmige Augen.

Eine Fahndung im Nahbereich verlief negativ. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim zuständigen Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 0209 365 7512 oder bei der Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell