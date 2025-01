Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ermittlungen wegen Brandstiftung

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bismarck ermittelt die Polizei gegen einen Gelsenkirchener. Am Samstag, 4. Januar 2025, wurden Polizei und Feuerwehr in die Straße Trinenkamp alarmiert. In einer Wohnung im ersten Obergeschoss hatten eine Matratze sowie Unrat gebrannt. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Verletzt wurde niemand, da schnell gehandelt wurde und alle Bewohner noch rechtzeitig das Haus verlassen konnten. Der 26-jährige Bewohner der Brandwohnung wurde wegen des Verdachts der Brandstiftung vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

