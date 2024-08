POL-HS: Fensterscheibe beschädigt

Heinsberg-Oberbruch (ots) - Insgesamt sechs parkende Fahrzeuge wurden in der Nacht zu Samstag (17. August) an der Röntgenstraße aufgebrochen. An allen Pkw wurde jeweils die vordere linke Seitenscheibe eingeschlagen. Die Täter entwendeten nach ersten Erkenntnissen persönliche Dokumente, Bankkarten sowie eine Brille. Was sonst noch gestohlen wurde, wird nun ermittelt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

