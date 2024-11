POL-ROW: ++ Polizei zeigt sich in Orange - NEIN zu Gewalt gegen Frauen ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg. Auch in diesem Jahr erinnert die Rotenburger Polizei an den Orange Day. "Wir haben orangefarbene Lampions in die Flurfenster gehängt, Informationen in unserem Eingangsportal ausgelegt und vor unserer Dienststelle die Flagge: "Wir sagen NEIN zu Gewalt gegen Frauen" gehisst", erklärt Kriminalhauptkommissarin Ute Schwiebert, Koordinatorin des Präventionsteams. Weltweit werden an diesem Tag Gebäude, Denkmäler und öffentliche Plätze orange beleuchtet, um das Bewusstsein für das Thema zu schärfen und die Aufmerksamkeit der Gesellschaft auf diese oft unsichtbare Problematik zu lenken. Die Farbe Orange symbolisiert dabei eine gewaltfreie Zukunft und steht für Hoffnung und Solidarität. Zudem verdeutlicht das diesjährige Motto "Gemeinsam stärker: Prävention, Schutz und Stärkung von Betroffenen", dass das gesamtgesellschaftliche Problem "Gewalt gegen Frauen" nur gemeinsam zu lösen ist. Der jährlich am 25. November wiederkehrende Aktionstag wurde 1991 von UN Women, der Organisation der Vereinten Nationen für Gleichstellung und Frauenrechte - initiiert. Der Tag markiert den Beginn der "16 Tage gegen Gewalt"-Kampagne, die bis zum 10. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschenrechte, läuft.

