Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Autofahrer mit zu viel Promille ++ BMW kollidierte mit Straßenbaum - 60-jähriger Mann verletzt ++

Rotenburg (ots)

Autofahrer mit zu viel Promille

Scheeßel. Eine Streifenbesatzung der Rotenburger Polizei hat am Sonntagvormittag einen 37-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war gegen 11 Uhr mit einem Fiat Kleintransporter in der Harburger Straße unterwegs, als die Beamten auf ihn aufmerksam wurden. In der Straße Fuhrenkamp stoppten sie das Fahrzeug. Bei der Verkehrskontrolle erkannten die Polizisten sehr schnell, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Der Atemalkoholtest von mehr als 1,5 Promille bestätigte den ersten Eindruck. Der 37-Jährige musste eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben.

BMW kollidierte mit Straßenbaum - 60-jähriger Mann verletzt

Bothel. Vermutlich aufgrund eines gesundheitlichen Problems ist ein 60-jähriger Autofahrer am Sonntagvormittag im Holderweg verunglückt. Im Einmündungsbereich zur Straße Habberg fuhr der Mann mit seinem BMW geradeaus und kollidierte mit einem Straßenbaum. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa zehntausend Euro.

