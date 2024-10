Polizei Bielefeld

POL-BI: Quintett tritt Opfer nieder

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte - Räuber erbeuteten am Samstag, 26.10.2024, ein schwarzes Smartphone, ein Schlüsselbund und eine Brille. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 56-jähriger Bielefelder ging gegen 05:00 Uhr von der Feilenstraße über die Herforder Straße, in Richtung Jahnplatz. Unvermittelt trat ihm ein Unbekannter, als er sich zwischen der Zimmerstraße und der Stresemannstraße befand, in den Rücken, so dass er zu Boden ging. Während er am Boden kniete, standen fünf Männer um ihn herum. Sie nahmen aus seiner Hosentasche sein schwarzes Huawei Smartphone und sein Schlüsselbund, sowie ihm die Brille vom Kopf. Nach der Tat ging das alkoholisierte Opfer zur Polizeiwache am Kesselbrink und erstattete Anzeige.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.

