Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Mann schwer am Kopf verletzt: Nachbarschaftsstreit eskaliert ++ 3,4 Promille und ohne Führerschein: Polizei stoppt Alkoholfahrt ++ Zeven: Fahrzeug nach Alkoholfahrt stillgelegt ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Mann schwer am Kopf verletzt: Nachbarschaftsstreit eskaliert ++

Visselhövede. Gestern Nachmittag kam es gegen 17:40 Uhr in einer Wohnung am Marktplatz zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein Mann erlitt dabei schwere Kopfverletzungen und musste notoperiert werden.

Nach aktuellem Ermittlungsstand eskalierte ein Streit zwischen Nachbarn in einem Mehrparteienhaus. Im Hausflur gerieten die Beteiligten in eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein 38-jähriger Tatverdächtiger mit einem stumpfen Gegenstand auf den Kopf eines 35-jährigen Mannes schlug. Das Opfer wurde dabei schwer verletzt und musste in einem Krankenhaus notoperiert werden. Ein weiterer Mann (52) erlitt leichte Verletzungen am Knie.

Der Tatverdächtige war zur Tatzeit alkoholisiert. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

++ 3,4 Promille und ohne Führerschein: Polizei stoppt Alkoholfahrt ++

Sottrum. Beamte der Polizei Sottrum kontrollierten am gestrigen Nachmittag gegen 13:25 Uhr einen Opel-Fahrer in der Straße Lienworth. Dabei stellten sie fest, dass der 60-jährige Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem ergab sich der Verdacht auf Alkoholkonsum. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,4 Promille. Die Beamten stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein.

++ Zeven: Fahrzeug nach Alkoholfahrt stillgelegt ++

Zeven. In der Nacht zu heute stoppten Beamte der Polizei Zeven gegen 01:48 Uhr einen Mercedes AMG in der Bahnhofstraße. Bei der Routinekontrolle ergab sich der Verdacht, dass der 22-jährige Fahrer Alkohol konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest ergab 0,56 Promille. Gegen ihn wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Sein Fahrzeug musste vor Ort stehen bleiben.

