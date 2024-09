Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Nicht aufgepasst

Ein haltendes Auto übersah eine Autofahrerin am Donnerstag in Giengen.

Ulm (ots)

Die 72-Jährige fuhr mit ihrem Toyota in der Bahnhofstraße. Der vor ihr fahrende 26-Jährige mit seinem Seat musste an einem Fußgängerüberweg halten. Das bemerkte die Toyota Fahrerin zu spät und fuhr dem Seat in das Heck. Verletzt wurde niemand. Den Schaden an den fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf etwa 4.000 Euro.

