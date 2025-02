POL-ROW: ++ Vermisster Klaus Renken aus Lauenbrück: Intensive Suchmaßnahmen bleiben bislang ohne Erfolg ++

LK Rotenburg (ots) - ++Auseinandersetzung in Wohnunterkunft++ Zeven. In der Nacht zu Sonntag musste die Polizei Zeven zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 23-jährigen und einem 25-jährigen Mann in den Südring ausrücken. Nach dem Konsum von Alkohol eskalierte der verbale Streit in eine handfeste Auseinandersetzung, bei der auch ein Billardqueue eingesetzt wurde. Beide Kontrahenten verletzten sich ...

mehr