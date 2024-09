Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Brennender Lkw-Anhänger

Am Donnerstagfrüh brannte auf der B30 bei Biberach ein Anhänger.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, war kurz nach 7 Uhr ein Lkw mit Anhänger auf der B30 in Richtung Ulm unterwegs. Kurz nach dem Jordanei, auf Höhe Stadtteil Hagenbuch, konnte der 55-jährige Fahrer erkennen, dass Flammen aus dem Heckbereich des Anhängers schlugen. Der Fahrer des mit Milch beladenen Anhängers hielt auf dem Standstreifen an. Die verständigte Feuerwehr rückte mit rund 20 Einsatzkräften an und löschten das Feuer. Auch die Straßenmeisterei Biberach war im Einsatz, um eine Absicherung der Gefahrenstelle durchzuführen. Bis gegen 7.35 Uhr war die B30 in Richtung Ulm voll gesperrt. Danach konnte der Verkehr einspurig auf dem linken Fahrstreifen vorbeigeleitet werden. Kurz vor 8 Uhr waren die Löschmaßnahmen abgeschlossen. Um 10.30 Uhr war die B30 wieder komplett frei. Der Fahrer des Gespanns wurde nicht verletzt. Da der Lkw noch fahrbereit war, konnte der 57-Jährige den beschädigten und leergepumpten Anhänger bis zum Rastplatz Mettenberg ziehen und später seine Fahrt fortsetzen. Wie hoch der Schaden am Anhänger ist, ist noch unklar. Zu Schäden an der Fahrbahn kam es wohl nicht. Die Polizei ermittelt jetzt die genaue Ursache für den Brand. Sie geht aber nach derzeitigem Ermittlungsstand von einem Defekt mit Überhitzung an der Bremsanlage aus. Dies führte wohl zu dem Feuer an dem Reifen.

