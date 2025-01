Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Verkehrsunfall auf der BAB 27

Am Freitag den 03.01.2025 wurde die Feuerwehr Bremerhaven gegen 18:18 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen auf die BAB 27 alarmiert. Ausgelöst durch Glatteis waren insgesamt 4 Fahrzeuge in einem Unfall verwickelt, der direkt nach der Auffahrt Brhv Süd, in Fahrtrichtung Bremen ereignet hatte. Die insgesamt 4 Verletzten Personen wurden durch mehrere Rettungswagen der Feuerwehr Bremerhaven versorgt. Glücklicherweise musste nur eine Person in eine Klinik transportiert werden. Die Polizei veranlasste eine Sperrung während der Rettungsmaßnahmen.

