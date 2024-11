Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, L190, Lkr. Konstanz) Betrunkener Autofahrer gerät in Gegenverkehr und flüchtet (16.11.2024)

Gottmadingen, L190 (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Samstagvormittag auf der Landesstraße 190 zwischen Randegg und Petersburg einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Der 50-jährige Nissanfahrer war von Randegg in Richtung Petersburg unterwegs, als er auf die Gegenfahrbahn geriet und einen entgegenkommenden Mercedes seitlich frontal touchierte. Dem 45 Jahre alten Taxifahrer gelang es gerade noch auszuweichen um einen Frontalzusammenstoß mit dem Nissan zu verhindern. Ohne sich jedoch weiter zu kümmern, setzte der 50-Jährige seine Fahrt fort. Der 45-Jährige wendete und verfolgte den Wagen bis in die Hauptstraße, wo es ihm schließlich gelang das flüchtige Auto anzuhalten. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten Alkoholgeruch bei dem 50-Jährigen fest. Ein Test mit einem Ergebnis von knapp drei Promille bestätigte den Verdacht. Der Mann, der zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. An den beiden Autos entstand durch die Kollision Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 16.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell