Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mahlspüren i.T., L194, Lkr. Konstanz) Motorradfahrer bei Sturz verletzt (16.11.2024)

Mahlspüren i.T., L194 (ots)

Ein Motorradfahrer hat bei einem Unfall auf der Landesstraße 194 zwischen Mahlspüren i. T. und Kalkofen am Samstagabend Verletzungen erlitten. Ein 21-Jähriger war gegen kurz nach 21 Uhr auf der L194 von Kalkofen in Richtung Mahlspüren i.T. unterwegs. Beim Bergabfahren bremste der junge Mann so stark, dass das Hinterrad der Honda blockierte, woraufhin er das Gleichgewicht verlor und stürzte. Mehrere Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungswagens um den verletzten Biker, der anschließend zur weiteren Versorgung in eine Klinik kam. Am der Maschine entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

