Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) 32-Jähriger nach Körperverletzung und Beleidigung in Gewahrsam (17.11.2024)

Konstanz (ots)

Nachdem er in einer Bar in der Oberlohnstraße in der Nacht auf Sonntag negativ aufgefallen ist, hat ein Mann die Nacht anschließend im Gewahrsam der Polizei verbracht. Gegen kurz vor zwei Uhr befand sich ein 32-Jähriger in der Warteschlange vor einem Lokal. Plötzlich drehte sich der Mann um und schlug einer hinter ihm stehenden und ebenfalls wartenden 19 Jahre jungen Frau unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Dabei verletzte er sie und beschädigte zudem ihre Brille. Bei der anschließenden Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei beleidigte er die Beamten mehrfach lautstark. Da der 32-Jährige augenscheinlich betrunken war und sich aggressiv und uneinsichtig verhielt, nahmen ihn die Polizisten schließlich in Gewahrsam.

