Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unfallflucht auf der Königstraße- Zeugen gesucht (15.11.2024)

Rottweil (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 15 Uhr, ist es auf der Königstraße zu einer Unfallflucht gekommen. Eine 20-jährige Fahrerin eines schwarzen Ford Fiesta war auf der Königstraße in Richtung Hochbrücktorstraße unterwegs und wollte auf Höhe Hausnummer 37 nach rechts auf die Parkflächen eines Imbisses fahren. Aufgrund bevorrechtigter Fußgänger, welche den Gehweg passierten, musste die Frau ihren Wagen verkehrsbedingt auf der Straße anhalten. Ein unbekannter Fahrer eines grauen Audis war ebenfalls in Richtung Innenstadt unterwegs und fuhr links an dem stehenden Ford vorbei. Hierbei streifte der Autofahrer am hinteren linken Kotflügel des Fords entlang. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, setzte der Mann seine Fahrt einfach fort. Bei dem verantwortlichen Autofahrer soll es sich um einen zwischen 50 und 60 Jahre alten Mann mit kurzen grauen Haaren handeln. Seine Beifahrerin war blond und im ähnlichen Alter. Zeugenhinweise zu der Unfallflucht nimmt das Polizeirevier Rottweil unter der Telefonnummer 0741 477-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell