Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Einbruch in Firma - Hinweise erbeten (17.11.2024)

Rottweil (ots)

Am frühen Sonntagabend, gegen 18.15 Uhr, sind mehrere unbekannte Personen auf in eine Firma in der Straße "Berner Feld" eingedrungen. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Lagerraum. Vermutlich wurden die Täter durch die anfahrenden Streifen beim Bereitstellen des Diebesgutes für den Abtransport gestört. Beim Eintreffen der Polizei hatten die Täter das Gelände bereits wieder verlassen. Zur Fahndung nach den geflüchteten Personen setzte die Polizei auch Polizeihunde ein, konnte den Einbrechern jedoch nicht habhaft werden. Ob die Eindringlinge etwas aus der Firma stehlen konnten, steht noch nicht fest. Personen, die am Sonntagabend oder zuvor verdächtige Wahrnehmungen im Gewerbegebiet "Berner Feld" gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell