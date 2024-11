Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf a.N./ Lkr. Rottweil) Auseinandersetzung auf der Straße "Am Stadion"-Zeugen gesucht (15.11.2024)

Oberndorf a.N. (ots)

Mehrere Personen sind am Freitagnachmittag auf der Straße "Am Stadion" aneinandergeraten. Nach derzeitigen Stand hielten sich ein 17 Jahre altes Mädchen mit zwei Begleitern vor einem Gebäude auf, wobei einer der Drei mehrfach auf die Straße spuckte. Ein 17-Jähriger sprach die Personengruppe auf ihr Verhalten an, woraufhin es in der Folge zu einem Streit kam. In dessen Verlauf gerieten die Personen körperlich aneinander. Hierbei soll der Jugendliche auf die 17-Jährige eingeschlagen haben. Auch deren 35-jährige Mutter, die zur Hilfe eilte, soll von ihm und seiner hinzukommenden 45 Jahre alten Mutter geschlagen worden sein. Die Jugendliche und ihre Mutter verletzten sich bei der Auseinandersetzung leicht. Sie konnten mit dem Rettungsdienst zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei in Oberndorf hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet Personen, welche die Auseinandersetzung auf der Straße beobachtet haben, sich unter Tel. 7423 8101-0, zu melden.

