Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen/Landkreis Rottweil) - Wohnungseinbrüche im Wohngebiet Deißlingen - Zeugen gesucht (16.11.204)

Deißlingen/Landkreis Rottweil (ots)

Im Verlauf des Samstags ist unbekannte Täterschaft in zwei Einfamilienhäuser in der Lochenstraße und in der Hochbergstraße eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 13.30 Uhr und 22:00 Uhr gelangten die Täter gewaltsam über die Kellertüre in das Einfamilienhaus in der Lochenstraße. Im Zeitraum von Freitag bis Samstagabend gelangten sie über ein Fenster in das Gebäude in der Hochbergstraße. In beiden Fällen ist noch nicht bekannt ob etwas entwendet wurde. Ein möglicher Tatzusammenhang wird aktuell geprüft. Das Polizeirevier Rottweil bittet Zeugen, die relevanten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07414770, zu melden (NK).

