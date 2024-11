Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Wollmattingen/Landkreis Konstanz) - Betrunken gegen Vordach geprallt (16.11.2024)

Konstanz-Wollmatttingen/Landkreis Konstanz (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden ist es am Freitagabend um 23.25 Uhr in der Radolfzeller Straße in Wollmattingen gekommen. Ein 26 Jahre alte Opel Corsa-Lenker befuhr die Radolfzeller Straße in Richtung B 33. Kurz nach der Einmündung zum Dorfbachweg kam der Fahrer mit seinem Kleinwagen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Pfeiler eines Vordaches. Der Fahrer versuchte zunächst seine Fahrt fortzusetzen. Aufgrund der starken Beschädigung seines Fahrzeugs ließ sich dieses jedoch nicht mehr starten. Bei der Unfallaufnahme schlug den Beamten eine deutliche Alkoholfahne entgegen, weshalb beim 26-Jährigen eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde an Ort und Stelle einbehalten. Zur Prüfung der Gebäudestatik wurden Fachleute der Feuerwehr und des THW hinzugezogen. Sofortmaßnahmen waren jedoch nicht erforderlich. Der Schaden am Gebäude beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 20.000 EUR. Am Opel Corsa entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 5.000 EUR (JM/AM).

