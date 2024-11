Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wellendingen-Wilflingen, Lkr. Rottweil) Gartenhausbrand mit hohem Sachschaden, zwei Wohnhäuser beschädigt (17.11.2024)

Wellendingen-Wilflingen, Lkr. Rottweil (ots)

Sachschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro und zwei beschädigte Wohnhäuser sind die Bilanz eines Gartenhausbrands am Sonntagabend in Wellendingen-Wilflingen. Gegen 18:00 Uhr geriet in der Lehrstraße aus bislang unbekannter Ursache ein Gartenhaus in Brand, welcher sich schnell zu einem Vollbrand ausweitete. Beim Eintreffen der Feuerwehrabteilungen aus Wellendingen und Wilflingen und der Überlandhilfe aus Rottweil griff das Feuer bereits auf die Wohngebäude in der Lehrstraße und auf das Nachbargebäude der Karpfenstraße über. Durch das schnelle und beherzte Eingreifen der Feuerwehr, welche mit einem Großaufgebot von 69 Einsatzkräften und 12 Fahrzeugen vor Ort war, konnte ein weiteres Ausbreiten und ein möglicher Vollbrand beider Wohngebäude verhindert und das Feuer gelöscht werden. Durch die Hitze wurden die Hausfassaden und mehrere Fensterscheiben an den Wohngebäuden in Mitleidenschaft gezogen. Die Bewohner konnten ihre Häuser unverletzt verlassen und sich in Sicherheit bringen. Der Rettungsdienst und die DRK-Bereitschaft waren ebenfalls mit mehreren Kräften im Einsatz. Beamte des Polizeireviers Rottweil und des Kriminaldauerdienstes haben noch am Abend die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen (NK).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell