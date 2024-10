Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241017-4: Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bergheim (ots)

Zusammenstoß mit Müllwagen

Bei einem Verkehrsunfall in Bergheim am Mittwochvormittag (16. Oktober) ist ein Fußgänger (74) schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Ersten Erkenntnissen zufolge habe der 74-Jährige gegen 10.45 Uhr mit seinem Rollator am Rand der Kölner Straße im Bereich der Einmündung zur Heiner-Leßmann-Straße gewartet. Der Senior habe beabsichtigt, die Kölner Straße zu überqueren und sei auf die Fahrbahn getreten. Gleichzeitig sei ein Müllwagen auf der Kölner Straße in Richtung der Straße "Am Knüchelsdamm" gefahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Unfallbeteiligten. Der Fußgänger sei gestürzt und unter den LKW geraten, ohne dass dieser ihn berührt habe. Hierbei habe er sich die schweren Verletzungen zugezogen.

Alarmierte Polizisten sicherten die Spuren und nahmen eine Verkehrsunfallanzeige auf. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten sperrten Einsatzkräfte die Unfallstelle bis etwa 11.45 Uhr ab. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

