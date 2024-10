Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241017-1: Scheibe von Geschäft eingeschlagen - Zeugensuche

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In einem weiteren Fall blieb es beim Versuch

Polizisten fahnden derzeit nach Unbekannten, die am frühen Mittwochmorgen (16. Oktober) die Glasscheibe eines Geschäfts in Kerpen beschädigt haben sollen sowie nach Unbekannten, die in der Nacht zu Mittwoch (16. Oktober) versucht haben sollen die Scheibe eines Kiosks in Erftstadt einzuschlagen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen sollen drei dunkel gekleidete und maskierte Unbekannte gegen 1.30 Uhr vor der Tür des Kiosks an der Bahnhofstraße in Erftstadt gestanden haben. Einer von Ihnen habe eine Mütze getragen, eine weitere verdächtige Person habe langes lockiges Haar, das zu einem Zopf zusammengebunden war. Wenig später sollen sie versucht haben, mit einem eckigen Gegenstand die Glasscheibe der Eingangstüre einzuschlagen. Danach liefen sie davon. Am Vormittag informierte der Geschädigte die Polizei.

In Kerpen soll ein Unbekannter gegen 4.15 Uhr die Scheibe eines Geschäfts an der Hauptstraße eingeschlagen haben. Ein aufmerksamer Zeuge rief die Polizei. Die Beamten stellten einen Gullydeckel neben der zerstörten Glastür fest. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit Bestandteil der Ermittlungen.

Beamten sicherten in beiden Fällen Spuren an den Tatorten und fertigten Strafanzeigen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell