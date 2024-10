Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241016-2: Autofahrerin bei Unfall schwer verletzt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen

Bei einem Verkehrsunfall in Bergheim ist am Dienstagnachmittag (15. Oktober) eine Autofahrerin (64) schwer verletzt worden. Rettungskräfte versorgten sie und brachten die Schwerverletzte in ein Krankenhaus.

Laut ersten Informationen soll die Smart-Fahrerin auf der Bundesstraße (B) 477 gegen 17 Uhr aus Richtung Rheidt in Richtung Niederaußem gefahren sein. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Das Fahrzeug schleuderte daraufhin über den angrenzenden Geh- und Radweg hinweg auf ein Feld und blieb auf der linken Seite liegen. Alarmierte Polizisten sicherten Spuren und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Eine Fachfirma schleppte das Auto ab. (rs)

