Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mehrere Brände in Niederpöllnitz

Gera (ots)

Harth-Pöllnitz. In der Nacht von Freitag auf Samstag, den 03.08.2024 kam es zwischen 04:00 Uhr und 06:00 Uhr zu mehreren Bränden in Niederpöllnitz. Zunächst wurde gegen 04:15 Uhr die Feuerwehr wegen zwei brennender Mülltonnen im Bereich der Pappelallee alarmiert. Auf der Anfahrt dorthin konnte festgestellt werden, dass es an einer nahegelegenen Turnhalle ebenfalls brannte. Hier hatte der unbekannte Täter einen Verkehrsleitpfosten an der Tür zur Turnhalle abgestellt und in Brand gesetzt. Das Feuer konnte gelöscht werden, bevor es auf das Gebäude übergriff, sodass glücklicherweise nur Sachschaden an der Tür entstand und die Halle weiter nutzbar blieb. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 2500 EUR. Gegen 05:50 Uhr wurde ein weiterer Brand gemeldet. Nun brannte es am Wartehäuschen der Bushaltestelle zwischen Forstwolfersdorf und Niederpöllnitz. Ob hier ein technischer Defekt der Beleuchtung vorlag oder ebenfalls von Brandstiftung ausgegangen werden muss, ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Polizeiinspektion Greiz. Um Zeugenhinweise zu den Ereignissen wird unter der Telefonnummer 03661/6210 mit Angabe der Bezugsnummer 0199524/2024 gebeten. <PS>

