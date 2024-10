Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241016-1: Bewohner überraschte Einbrecher

Frechen (ots)

Kriminalermittler bitten Zeugen um Hinweise

Am Dienstagabend (15. Oktober) hat sich ein derzeit Unbekannter Zutritt zu einer Wohnung in Frechen verschafft und einen Bewohner im Schlaf überrascht. Der Täter sei etwa 185 Zentimeter groß und zur Tatzeit dunkel gekleidet gewesen.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach derzeitigem Sachstand habe der Anwohner gegen 19.30 Uhr in seinem Bett gelegen, als er Geräusche in seiner Wohnung an der Albert-Schweitzer-Straße gehört habe. Er sei aufgestanden und habe einen Einbrecher im Flur gesehen. Als der Geschädigte den Täter ansprach, sei der Unbekannte aus der Wohnung geflüchtet.

Hinzugerufene Polizisten nahmen umgehend die Fahndung nach dem Flüchtigen auf. Sie fertigten eine Strafanzeige, sicherten Spuren und stellten dabei Hebelmarken an einem Fenster fest. (jus)

