POL-NOM: Sachbeschädigung

Uslar (ots) - USLAR, (go), KURZE STRASSE, Sonntag, der 03.03.2024, 14:53 Uhr. Ein 44 jähriger Motorradfahrer aus Göttingen befuhr die Auschnippe in Richtung Wolfhagen. Auf Höhe der Kreuzung zur Kurzen Straße kam er, aus bislang ungeklärter Ursache, rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Hauswand. Der Motorradfahrer wurde dabei leicht verletzt und mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus nach Göttingen verbracht. Am Motorrad sowie an der Hauswand entstand ...

