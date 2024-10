Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241016-4: Polizisten nehmen Verdächtigen vorläufig fest

Kerpen (ots)

Diebstahl aus Imbiss

Polizisten haben am Dienstagabend (15. Oktober) in Kerpen einen Verdächtigen (46) vorläufig festgenommen. Dem Mann wird vorgeworfen in einen Imbiss eingebrochen zu sein und Gegenstände entwendet zu haben.

Gegen 21.15 Uhr rief der Geschädigte die Polizei. Über die Bilder seiner Überwachungskamera habe er beobachtet, wie sich ein Mann in seinem Imbiss am Friedrich-Ebert-Platz aufhalte. Alarmierte Polizisten fuhren umgehend zum Tatort und trafen vor Ort den Geschädigten, einen Zeugen sowie den Verdächtigen an. Sie nahmen den nunmehr Beschuldigten, der ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist, vorläufig fest und brachten ihn in ein Polizeigewahrsam. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Mann eine Plane beschädigt und Getränkeflaschen entwendet haben. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige. Weitere Einsatzkräfte sicherten Spuren am Tatort.

Bereits einen Tag zuvor, in der Nacht zu Montag (14. Oktober), brach ein Unbekannter in den Imbiss ein. Die Sachbearbeiter des Kriminalkommissariats 22 nehmen hierzu Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen. Die Ermittlungen der Kriminalbeamten dauern an. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell