Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Junger Mann wird von Personengruppe angegriffen und verletzt - Polizei sucht Zeugen (28.12.2023)

Singen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Gewalttat am frühen Donnerstagmorgen auf der Freiheitstraße in Singen. Nach derzeitigen Stand griffen kurz vor 3 Uhr vermutlich sechs Männer auf Höhe eines Lebensmitteldiscounters aus bislang nicht bekannten Gründen einen 18-jährigen Geschädigter von hinten an, brachten diesen auf den Boden und schlugen auf den jungen Mann gemeinsam ein. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß in Bahnhof. Der 18-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Eine nähere Beschreibung der unbekannten Angreifer liegt der Polizei noch nicht vor. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Singen unter Tel. 07731 888-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell