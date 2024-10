Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Reifen abgefahren

Alle vier Reifen waren am Samstag bei einem Fiat abgefahren.

Ulm (ots)

Eine Polizeistreife kontrollierte den 33-jährigen Fiat Fahrer kurz nach Mitternacht in der Donautalstraße. Bei der Kontrolle stellte die Polizei fest, dass an allen vier Reifen die erforderliche Mindestprofiltiefe nicht mehr gegeben war. Neben einem Bußgeld in Höhe von 60 Euro und einem Punkt in Flensburg, muss der Fahrzeughalter umgehend neue Reifen kaufen.

