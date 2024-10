POL-HAM: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Hamm-Mitte (ots) - An der Friedrichstraße ereignete sich zwischen 19 Uhr am Montag, 14. Oktober, und 13.10 Uhr am folgenden Dienstag eine Unfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte womöglich während des Ein- oder Ausparkens die Fahrerseite eines geparkten, weißen BMW. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Hinweise zum Unfall und dem Verursacher nimmt die Polizei Hamm unter 02381 ...

