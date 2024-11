Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern o.RW. A81/ Lkr. Rottweil) Betrunkener fährt auffällig auf der Autobahn herum (16.11.2024)

Zimmern o.RW. A81 (ots)

Eine unter Alkoholeinfluss stehende Autofahrerin hat die Polizei am frühen Samstagmorgen, gegen 3.45, auf der Autobahn 81 aus dem Verkehr gezogen. Nachdem einem Zeugen ein Audi auffiel, dessen Fahrerin unsicher auf der A81 in Richtung Singen unterwegs war und in Schlangenlinien über beide Fahrspuren fuhr, konnte die Frau auf dem Parkplatz Eschachtal West von einer Streife angehalten werden. Bei der Kontrolle der 57-jährigen Fahrerin bemerkten die Beamten, dass sie unter Alkoholeinfluss stand. Ein Schnelltest ergab einen Wert von über 3,5 Promille, weshalb die Frau das Auto abstellen und eine Blutprobe abgeben musste. Sie wird sich nun wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten müssen.

