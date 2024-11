Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen/ Lkr. Rottweil) Auf glatter Straße ins Schleudern geraten und gegen Auflieger sowie Schutzplanke geprallt (16.11.2024)

Dunningen (ots)

Mehrere tausend Euro Sachschaden sind die Folgen eines Glatteisunfalls, der sich am Samstagvormittag auf der Bundesstraße 462 zwischen Dunningen und Schramberg-Sulgen ereignet hat. Gegen 10 Uhr fuhr ein 23-Jähriger mit einem Mazda MX5 auf der B 462 von Rottweil herkommend in Richtung Sulgen. Auf Höhe einer Brücke überholte der Mazda-Fahrer einen Sattelzug eines 42-Jährigen. Aufgrund von Glätte kam er dabei ins Schleudern und prallte erst gegen die linke Schutzplanke und anschließend gegen den Auflieger des Lastwagens. Der 23-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der junge Mann noch mit Sommerreifen unterwegs war. An dem Auto und dem Auflieger entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 10.500 Euro.

