POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Radfahrer prallt frontal in entgegenkommendes Auto (15.11.2024)

Radolfzell (ots)

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall auf der Brühlstraße am Freitagmittag frontal in ein Auto geprallt. Ein 41-Jähriger bog mit einem Herrenrad vom Fuß- und Radweg kommend nach rechts auf die Brühlstraße ab. Während er an den dort geparkten Autos vorbeifuhr stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Suzuki Swift einer 58-Jährigen zusammen. Der Mann stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. An dem Suzuki entstand durch die Kollision ein Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Der Schaden am Fahrrad war gering.

