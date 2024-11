POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) 45-Jähriger bei Auseinandersetzung am Bahnhof verletzt (17.11.2024)

Mahlspüren i.T., L194 (ots) - Ein Motorradfahrer hat bei einem Unfall auf der Landesstraße 194 zwischen Mahlspüren i. T. und Kalkofen am Samstagabend Verletzungen erlitten. Ein 21-Jähriger war gegen kurz nach 21 Uhr auf der L194 von Kalkofen in Richtung Mahlspüren i.T. unterwegs. Beim Bergabfahren bremste der junge Mann so stark, dass das Hinterrad der Honda ...

mehr