Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl eines Kfz

Jena (ots)

Am Sonntagmittag musste eine Frau in Jena-Lobeda feststellen, dass ihr Pkw nicht mehr am abgestellten dort in der Carolinenstraße steht. Unbekannte gelangten auf bisher unbekannte Art und Weise im Zeitraum vom 23.10.2024 bis zum vergangenen Sonntag in den Toyota und entwendeten das circa 20.000 Euro teure Fahrzeug. Markant an dem Pkw ist ein schwarzes Dach, da die Außenfarbe sonst in Weiß lackiert ist. Die Fahndungsmaßnahmen sowie die Ermittlungen dauern an.

