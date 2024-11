Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: 3-jähriges Kind setzt Notruf ab

Jena (ots)

Mit Hilfe einer sogenannten SOS-Taste in einem Pkw setzte am vergangenen Sonntagnachmittag ein 3-jähriges Kind einen Notruf ab. Dieses Signal ging in einer privaten Sicherheitsfirma ein, die aus der Ferne mit dem Kind sprechen konnte. Da die 3-Jährige angab, dass sie allein im Fahrzeug ist und nicht wisse wo ihre Eltern seien, wurde die Polizei eingeschalten. Schnell konnte jedoch Entwarnung gegeben werden. Das Fahrzeug stand auf dem Grundstück der Eltern in Jena, die sich im Nahbereich befanden. Das Kind betätigte beim Spielen im Innenraum versehentlich den Knopf, der für Notrufe, beispielsweise im Zusammenhang mit Unfällen, gedacht ist. Das Kind war wohl auf und die Eltern kamen mit einem Schrecken davon.

