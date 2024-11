Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehrere schwere Unfälle am Wochenende

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Vom 15.11. - 17.11. ereigneten sich mehrere teils schwere Verkehrsunfälle im Saale-Holzland-Kreis.

Am Freitagabend befuhr ein 71 Jähriger mit seinem Pkw die Straße von Hummelshain in Richtung Trockenborn. Kurz vor Trockenborn fuhr das Fahrzeug aus bisher unbekannten Gründen in einer Rechtskurve geradeaus und landete in einem Graben. Der Fahrer wurde hierbei im Gesicht verletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Am Samstagmorgen kam es auf der Kreuzung der B7 / L1070 in Trotz zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lkw. Der Lkw kam aus Richtung Hermsdorf gefahren und wollte nach links auf die B7 in Richtung Bürgel abbiegen. Während des Abbiegens bemerkte der Lkw Fahrer einen aus Richtung Camburg kommenden vorfahrtsberechtigten Pkw, welche geradeaus nach Hermsdorf fahren wollte. Entsprechend hielt der Lkw noch an, um den Pkw vorher passieren zu lassen. Aus bisher ungeklärten Gründen erkannte der 72 Jährige Pkw Fahrer nicht, dass der Lkw bereits leicht in seiner Fahrspur stand und kollidierte mit diesem. Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Am Samstagvormittag befuhr ein 66 Jähriger mit seinem Pkw die Bahnhofstraße in Kahla. Er wollte folgend nach links abbiegen und musste seinen Pkw entsprechend abbremsen. Die dahinter fahrende 20 jährige Radfahrerin bemerkte dies nicht rechtzeitig und fuhr auf den Pkw auf. Die Radlerin wurde hierbei leicht verletzt und ins Krankenhaus verbracht. Sowohl am Fahrrad, als auch Pkw enstand Sachschaden.

