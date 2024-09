Polizei Duisburg

POL-DU: Röttgersbach: Nach Einbruch in Tiefgarage - Festnahme

Duisburg (ots)

Am späten Abend des 23. Septembers (Montag, 23:45 Uhr) wurde die Duisburger Polizei zu einer Tiefgarage in der Waldecker Straße gerufen, in die zwei Männer eingebrochen seien. Als die Beamten eintrafen, fanden sie die Tatverdächtigen (17, 19 Jahre) versteckt hinter den dortigen Autos vor. Beide ließen sich widerstandslos ins Polizeigewahrsam bringen. Diebesgut konnte nicht gefunden werden, auch die Autos waren nicht beschädigt.

Der 19-jährige Vorbestrafte wurde wegen möglicher Fluchtgefahr vorläufig festgenommen. Sein 17-jähriger Komplize wurde anschließend seinem Erziehungsberechtigten übergeben. Beide müssen sich nun mit einem Strafverfahren auseinandersetzen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell