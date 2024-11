Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: tragischer Unfall am Bahnübergang

Orlamünde (ots)

Am frühen Abend des Freitags ereignete sich ein tragischer Unfall an dem Bahnübergang beim Bahnhof in Orlamünde. Nach derzeitigem Stand querte eine 80 jährige Seniorin den Bahnübergang trotz geschlossener Schranke. Ein aus Jena herannahender Intercity-Zug kam trotz Warnsignal und Gefahrenbremsung nicht mehr zum Stehen und erfasste die Dame. Sofort eingeleitete Erste-Hilfe-Maßnahmen erbrachten keinen Erfolg, sodass die Frau noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen erlag. Die Bahnstrecke musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Neben dem Rettungsdienst und der Feuerwehr waren Beamte der PI Saale-Holzland, der Bundespolizeiinspektion Erfurt und der Kriminalpolizei Jena, sowie Notfallseelsorger im Einsatz. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen dauern noch an.

