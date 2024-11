LPI-J: Pkw-Diebstahl vor der Avenida-Therme

Jena (ots) - In der Nacht von Donnerstag zu Freitag ereignete sich auf einer Baustelle in Jena Isserstedt in der Nähe eines Küchenstudios ein Einbruch in einen dort befindlichen Baucontainer. Der unbekannte Täter verschaffte sich auf unbekannte Weise mittels unbekanntem Hebelwerkzeug Zutritt in einen Baucontainer und entwendete Bargeld sowie zwei Akkus. Hinweise auf den unbekannten Täter liegen bislang nicht vor. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

