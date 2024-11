Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsgeschehen

Am Samstagnachmittag ereignete sich in der Naumburger Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Straßenbahn. Hierbei befuhr die Straßenbahn Linie 4 die Naumburger Straße in stadteinwärtige Richtung, wobei die Schienenführung die Gegenfahrbahn quert. Der 29-jährige PKW Fahrer missachtet hierbei den Vorrang der Straßenbahn und fuhr über die dort befindliche Haltelinie hinaus, woraufhin beide Fahrzeuge miteinander kollidieren. An der Straßenbahn entstand auf eine Länge von ca. 15 Metern Sachschaden in Höhe von mindestens 10.000EUR. Der PKW des 29-jährigen war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst vor Ort abgeschleppt werden. Am Unfallort kam es für etwa 1 Stunde zu Einschränkungen im Linienverkehr der Linie 4.

