LPI-J: Unfallflucht kein Kavaliersdelikt

Apolda (ots) - Im Zeitraum vom Freitag, den 15.11.2024, 11:00 Uhr bis zum Samstag, den 16.11.2024, 11:00 Uhr wurden im Ernst-Thälmann-Ring auf dem Parkplatz unterhalb des Bismarckturmes in Apolda an einem Pkw alle vier Reifen zerstochen. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf 600,00 Euro. Die Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung und sucht Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen im Bereich der Tatörtlichkeit ...

