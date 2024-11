Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Information über einen Übungstag der Landespolizeiinspektion Jena am 18.11.2024

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Polizisten müssen regelmäßig ihr Handling, darin auch die Verwendung von Einsatzmitteln, trainieren. Als Beispiel sei die Festnahme einer Person mit Handschellen, die sichere Benutzung eines Schutzschildes und auch Erste-Hilfe-Maßnahmen genannt. Am Montag, den 18.11.2024 führt die Polizei einen Trainingstag im ehemaligen Objekt für Schutzsuchende in der ehemaligen Erstaufnahmeeinrichtung für geflüchtete Menschen in der Max-Hellermann-Straße durch. Die Auswahl des Gebäudes resultiert ausschließlich darin, dass es aufgrund der Größe und der Nähe als Trainingsobjekt vom Thüringer Landesverwaltungsamt als Betreiber der Einrichtung zur Verfügung gestellt worden ist. Es handelt sich dabei um keinen Übungseinsatz im Zusammenhang mit Flüchtlingsunterkünften, sondern um ein rein polizeiliches Handlungstraining im Rahmen der Fortbildung unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Landespolizeiinspektion Jena möchte sie vorab darüber informieren, damit es, aufgrund der sichtbaren Polizeifahrzeuge, die am benannten Tag auf dem Gelände geparkt werden, nicht zu Fehlinterpretationen kommt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell