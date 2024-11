Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallfahrt unter Alkohol

Weimar (ots)

Am Donnerstagmittag wurde in der Ortslage Buttelstedt ein Unfall gemeldet. Da die Fahrzeugführerin offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihr vom Mitteiler bis zum Eintreffen der Polizei der Autoschlüssel weggenommen. Durch die Beamten konnte ermittelt werden, dass die 39- jährige Buttstädterin mit ihrem Opel bereits auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes gegen einen Poller fuhr. Als sie anschließend auf die Kölledaer Straße einbiegen wollte, fuhr sie stattdessen geradeaus in Richtung des gegenüberliegenden Grundstückes und kollidierte dort frontal mit einem Betonpfeiler. Verletzt wurde die Frau nicht, allerdings musste sie trotzdem ins Krankenhaus gebracht werden, zur Blutentnahme. Ein Atemalkoholtest hatte an der Unfallstelle einen Wert von knapp vier Promille ergeben. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Unfallschäden entstanden in Höhe von etwa 750 Euro.

