Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Die Polizeiinspektion Apolda sucht Zeugen.

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Apolda (ots)

Am 15.11.2024 um ca. 10:30 Uhr entzog sich ein bisher unbekannter Mann auf einem Fahrrad der Kontrolle durch die Polizei im Stadtgebiet von Apolda. Beim Ansprechen durch die Polizei beschleunigte der Mann das Fahrrad auf der Teichgasse in Richtung Darrplatz. Am Ende der Teichgasse fuhr der Mann rücksichtlos über die Straße, so das ein herannahender weißer Mercedes Transporter nur durch sofortiges Bremsen eine Kollision verhindern konnte. Anschließend entfernte der Mann sich weiter über die Schillerstraße und verschwand über einen Waldweg Am Busbahnhof. Hier ließ er sein Fahrrad zurück und flüchtete in unbekannte Richtung.

Die Polizeiinspektion Apolda sucht nun den Fahrer des weißen Mercedes, vermutlich ein Mercedes Viano oder Vito. Dieser wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden.

Weiterhin wird der unbekannte Mann auf dem Fahrrad gesucht. Gesucht werden Zeugen, welche Angaben zu dem Besitzer des Fahrrads machen können. Wer hat das Fahrrad gesehen oder diesen Vorfall beobachtet? Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben männlich, schmächtige Gestalt, dunkle Kleidung und er trug ein schwarzes Basecap.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell