Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kabeldiebe auf frischer Tat ertappt

Neuss (ots)

Am Montag (18.06.), gegen 08:35 Uhr, konnte eine Polizistin beobachten, wie sich zwei Personen an einem Stromverteilerkasten, welcher sich auf dem Gelände des Rennbahnparks in Neuss befindet, aufhielten. Beide mutmaßlichen Tatverdächtigen standen nah am Verteilerkasten, um sie herum lagen bereits mehrere Kabel und eine Frau war dabei, mit einer Säge weitere Kabel abzutrennen. Bei den Personen handelte es sich um eine 38 Jahre alte Mönchengladbacherin und einen 39-jährigen Neusser. Beide konnten vor Ort festgenommen werden. Bei einer Durchsuchung konnten mehrere Werkzeuge sichergestellt werden. Ebenso befanden sich bereits mehrere Kabel in einer Tasche. Bei der Mönchengladbacherin konnte außerdem Betäubungsmittel aufgefunden werden. Die mutmaßlichen Tatverdächtigen gaben an, dass sie von einem Bekannten aufgefordert wurden, ihm an dem Stromkasten zu helfen. Dieser sei nun jedoch flüchtig.

Beide Personen waren mit einem Fahrrad angereist. Sie machten widersprüchliche Angaben zur Herkunft der Räder und konnten bisher keinen Eigentumsnachweis erbringen. Nach Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen wurden beide entlassen.

Hinweis der Polizei: Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung des Tatverdächtigen gilt die Unschuldsvermutung.

Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell