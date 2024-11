LPI-J: Fehler beim Fahrspurwechsel

Weimar (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beschmierten unbekannte Täter einen in Weimar-Nord abgestellten Bagger mit rot/blauer Farbe. Bei der Schmiererei handelte es sich um einen unleserlichen Schriftzug in 1,50m Breite. Die Reinigungskosten wurden auf etwa 1000 Euro geschätzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: ...

mehr