Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schmierereien in Kahla

Kahla (ots)

In der Zeit vom 13.11.2024 - 15.11.2024 beschmierten Unbekannte einen Parkscheinautomaten im Grabenweg in Kahla. Neben verfassungsfeindlichen Symbolen wurden noch diverse fußballbezogene Inhalte mit einem Permanentmarker aufgebracht. Die Polizei hat hierzu ihre Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen zum Vorfall. Hinweise bitte an die PI Saale-Holzland (036428-640) oder die Polizeistation in Kahla (036424-84424).

